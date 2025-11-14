Urteil: Sitzblockade darf Demo nicht verhindern
Karlsruhe. Zehn Jahre nach einer Sitzblockade gegen eine Antiabtreibungsdemonstration ist ein zu einer Geldstrafe verurteilter Teilnehmer mit einer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das Recht, für seine Meinung zu demonstrieren, dürfe nicht dazu dienen, andere Menschen an der Wahrnehmung ihres Demonstrationsrechts zu hindern, entschied das Karlsruher Gericht nach Angaben vom Donnerstag.Die Versammlung der Piusbrüder im April 2015 in Freiburg hatte gegen Abtreibung protestiert. Rund hundert Demonstranten wurden von etwa 70 Menschen gestört, die sich ihnen in den Weg setzten. Die Polizei löste die Sitzblockade auf, die Demonstration der Abtreibungsgegner konnte durch die Stadt ziehen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Warum sollte die BRD nicht nach Syrien abschieben?vom 14.11.2025
-
Wozu überlässt man einem Konzern hektarweise Wald?vom 14.11.2025
-
Kammer der Staatsräsonvom 14.11.2025
-
Eine AfD-Beschwerde genügtvom 14.11.2025
-
Wirecard-Aktionäre gelackmeiertvom 14.11.2025
-
Altersarmut eingepreistvom 14.11.2025