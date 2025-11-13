Gegründet 1947 Donnerstag, 13. November 2025, Nr. 264
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 13.11.2025, Seite 4 / Inland

Tarifeinigung bei Coca-Cola

Hamburg. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) und der Getränkeabfüller Coca-Cola Europacific Partners Deutschland haben sich am Mittwoch auf einen neuen Entgelttarifvertrag geeinigt. Dieses Jahr erfolge eine Einmalzahlung über 500 Euro, ab 2026 stiegen die Löhne um 2,9 und ab 2027 um 2,4 Prozent, teilten die Tarifpartner am Mittwoch mit. Bestehende Tarifverträge seien demnach bis Ende 2028 verlängert worden. NGG-Verhandlungsführer Freddy Adjan sprach von einem »annehmbaren Ergebnis«. (AFP/jW)

