Palästinenser klagen gegen Waffen für Israel
Berlin. Das Verwaltungsgericht Berlin prüft Klagen mehrerer Palästinenser im Gazastreifen gegen Waffenexporte nach Israel. Ihr Ziel ist insbesondere, dass der Bundesregierung solche Lieferungen untersagt werden bis zur vollständigen Beendigung militärischer Handlungen in Gaza. Im Fall von 3.000 tragbaren Panzerabwehrwaffen soll die bereits erfolgte Auslieferung als rechtswidrig eingestuft werden. Die Genehmigungspraxis der BRD verstößt aus Sicht der Kläger gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Was hilft anstelle von Sanktionen?vom 13.11.2025
-
Wohin steuert die Berliner Linke in der Palästina-Frage?vom 13.11.2025
-
Für vier zu »radikal«vom 13.11.2025
-
Zwischen NATO und Noworossijavom 13.11.2025
-
Druck im Betriebskesselvom 13.11.2025
-
Weniger Jobs, mehr Gewinnvom 13.11.2025