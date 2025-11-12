US-Senat ebnet Weg für Ende des »Shutdown«

Washington. Der US-Senat hat den Weg für die Aufhebung der längsten Haushaltssperre in der Geschichte der USA freigemacht. In der entscheidenden Abstimmung votierten die Senatoren am Montag (Ortszeit) mit 60 zu 40 Stimmen für einen Kompromiss, der die Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 30. Januar sichert. Damit rückt das Ende der wochenlangen Blockade (»Shutdown«) näher, die unter anderem die Auszahlung von Sozialleistungen verzögerte, Hunderttausende Bundesbedienstete ohne Gehalt ließ und den Flugverkehr beeinträchtigte. Die Vorlage geht nun an das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus und muss anschließend von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. (Reuters/jW)