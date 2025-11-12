US-Senat ebnet Weg für Ende des »Shutdown«
Washington. Der US-Senat hat den Weg für die Aufhebung der längsten Haushaltssperre in der Geschichte der USA freigemacht. In der entscheidenden Abstimmung votierten die Senatoren am Montag (Ortszeit) mit 60 zu 40 Stimmen für einen Kompromiss, der die Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 30. Januar sichert. Damit rückt das Ende der wochenlangen Blockade (»Shutdown«) näher, die unter anderem die Auszahlung von Sozialleistungen verzögerte, Hunderttausende Bundesbedienstete ohne Gehalt ließ und den Flugverkehr beeinträchtigte. Die Vorlage geht nun an das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus und muss anschließend von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Warum gibt es in Bayern so viele Rüstungsfirmen?vom 12.11.2025
-
Dialog der Ungleichenvom 12.11.2025
-
Vorzeigeland mit Agroproblemvom 12.11.2025