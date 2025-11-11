FAZ: Bahn-Konkurrenz aus Italien
Frankfurt am Main. Die Deutsche Bahn (DB) muss der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge im Fernverkehr mit mehr Konkurrenz rechnen. Nicht nur die italienische Staatsgesellschaft Ferrovie dello Stato (FS), sondern auch das Bahnunternehmen Italo wolle eigene Züge in Deutschland einsetzen, berichtete das Blatt am Montag. Die Planungen von Italo sähen Investitionen in 30 bis 40 Hochgeschwindigkeitszüge vor. Italo wollte dazu gegenüber der Zeitung keine Stellung nehmen. Bislang macht vor allem Flixtrain der DB im Fernverkehr Konkurrenz. (AFP/jW)
