Aus: Ausgabe vom 11.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Immobilienpreise steigen deutlich

Frankfurt am Main. Häuser und Wohnungen in Deutschland verteuern sich wieder deutlich – vor allem in den größten Städten. Im dritten Quartal stiegen die Immobilienpreise um 3,8 Prozent zum Vorjahresquartal, zeigen neue Zahlen des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP). Sowohl bei Eigentumswohnungen als auch bei Ein- und Mehrfamilienhäusern ging es demnach nach oben. Besonders stark kletterten die Preise in den großen Metropolen mit einem Plus von im Schnitt 4,6 Prozent, berichtet der Lobbyverband. In München, Düsseldorf, Hamburg und Köln stiegen die Preise um mehr als fünf Prozent binnen Jahresfrist. (dpa/jW)

