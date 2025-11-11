Rumble schluckt deutsche Cloudfirma
Frankfurt am Main. Die trumpnahe US-Videoplattform Rumble greift nach dem deutschen Cloud-Anbieter Northern Data. Den Aktionären des Betreibers von Rechenzentren winke eine zusätzliche Barzahlung im Volumen von umgerechnet bis zu 173 Millionen Euro, teilte Northern Data am Montag mit. Die Höhe des Nachschlags hänge vom Verkaufspreis für das Rechenzentrum am US-Standort Corpus Christi ab. Nach früheren Angaben soll Northern Data dafür umgerechnet 43 bis 173 Millionen Euro bekommen. Rumble betreibt die gleichnamige, bei rechten Influencern beliebte Videoplattform, ist zudem Cloud-Anbieter von »Truth Social«. (Reuters/jW)
