Georgien: Anklage gegen prowestliche Oppositionelle

Zurab Tsertsvadze/AP/dpa Nikanor Melia, ein Führer der prowestlichen "Koalition für den Wandel", weigerte sich, an der Aufklärung von Verbrechen in Saakaschwilis Amtszeit mitzuwirken und wurde zu 8 Monaten Haft verurteilt

Tiflis. Georgiens Generalstaatsanwalt Giorgi Kwarakidse hat gegen sieben führende Vertreter der prowestlichen Opposition Anklage wegen Sabotage erhoben, wie georgische Medien berichteten. Einigen legte er auch Tätigkeit für eine ausländische Macht zur Last, was Haftstrafen von 7 bis 15 Jahren nach sich ziehen könnte.

Gegen den seit Jahren inhaftierten prowestlichen Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili wurde ein weiteres Verfahren wegen versuchtem Umsturz eröffnet. Auch andere beschuldigte Politiker sind bereits in Haft, weil sie sich einer Parlamentsanhörung über oppositionelle Aktivitäten verweigert haben. Sie sollen Anfang 2026 freikommen, was durch die neuen Verfahren erschwert werden dürfte. (dpa/jW)