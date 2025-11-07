Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
06.11.2025, 18:17:37 / Ausland

Ungarns Regierungschef Orbán trifft Trump im Weißen Haus

Orban_und_Trump_87795436.jpg
Michael Kappeler/dpa

Washington. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wird am Freitag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Die ungarische Seite bestätigte das Treffen, und auch Medien berichteten einstimmig darüber. Demnach soll es dabei um Öl- und Gasimporte aus Russland gehen.

Trotz US-Sanktionen gegen Russland erhofft sich Orbán, die Importe fortsetzen zu können. Ungarn ist von russischem Öl und Gas abhängig. Die USA jedoch wollen verhindern, dass Russland Brennstoffe an andere Länder verkauft. Damit will die Trump-Regierung Einnahmen stoppen, mit denen Moskau den Kampf gegen das Kiewer Regime finanziert. (dpa/jW)

