Eine Tonne Marihuana in Berlin sichergestellt
Berlin. Zollfahnder haben in Berlin-Spandau mehr als eine Tonne Marihuana sichergestellt und fünf Verdächtige festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 36 und 69 Jahren stehen im Verdacht, die Drogen unerlaubt nach Deutschland eingeführt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Berlin und das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg mitteilten.
Demnach waren bei einer Zollkontrolle von Seecontainern am Hamburger Hafen in einer Lieferung Kokosnüsse verdächtige Pakete festgestellt worden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin begleiteten Spezialeinheiten der Polizei
die Lieferung der Fracht nach Berlin. In einer Firma in Spandau schlugen Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes am Montag nachmittag zu.
Unter den fünf Festgenommenen ist demnach ein 69jähriger, an den die vermeintliche Kokosnuss-Lieferung adressiert war, in der die Drogen entdeckt wurden. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen alle fünf Verdächtigen. Nach Angaben der Ermittler handelt es sich um einen der bisher größten Drogenfunde in Berlin. Zum Schwarzmarktwert des sichergestellten Marihuanas lagen keine Angaben vor. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Bricht Vonovia geltendes Recht?vom 06.11.2025
-
Welche Ziele verfolgt der Geschäftsführer?vom 06.11.2025
-
»Entlastung« beim Arbeitsschutzvom 06.11.2025
-
Außenminister als »Kommunikationsrisiko«vom 06.11.2025
-
»In China, for China«vom 06.11.2025
-
Die Mär stabiler Kassenbeiträgevom 06.11.2025