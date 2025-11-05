Studie: Mehr Produktivität in Unternehmen mit Betriebsrat

Fabian Sommer/dpa

München. Betriebsräte nützen nicht nur den Beschäftigten, sondern können auch Unternehmen guttun. Was von Gewerkschaftsseite gerne angeführt wird, haben Forscher von Ifo, IAB und der Universität Konstanz nun mit Zahlen hinterlegt, berichtete dpa am Dienstag. Konkret für Firmen, in denen Automatisierung eingeführt wurde.

»Werke mit Betriebsräten sind in unserer Stichprobe bereits vor der Einführung von Robotern um etwa zehn Prozent produktiver, obwohl dieser anfängliche Unterschied statistisch nicht signifikant ist«, sagt Oliver Schlenker vom Ludwig Erhard Ifo Zentrum für Soziale Marktwirtschaft in Fürth, einer der Autoren der Studie. »Nach der Automatisierung vergrößert sich der Produktivitätsunterschied jedoch auf fast 30 Prozent, was sowohl statistisch als auch wirtschaftlich signifikant ist.«

Eine mögliche Erklärung für die Entwicklung ist, dass in den Unternehmen mit Betriebsrat während des Automatisierungsprozesses deutlich mehr Training für die Beschäftigten angeboten und genutzt wurde. Mitautor Sebastian Findeisen von der Universität Konstanz weist auf einen weiteren Effekt hin: In Unternehmen mit Betriebsräten gebe es oft einen gewissen Widerstand gegen Automatisierung. Deswegen werde dort in der Regel nur dann automatisiert, wenn es sich richtig lohne. (dpa/jW)