Gedenkbriefmarke für Margot Friedländer
Berlin. Die verstorbene Berliner Ehrenbürgerin Margot Friedländer bekommt eigene Gedenkbriefmarke. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will das Sonderpostwertzeichen mit Friedländers Gesicht am 25. November vorstellen, wie sein Ministerium mitteilte. Dann will der SPD-Politiker auch mit Schülerinnen und Schülern über Friedländers Erbe sprechen.
Margot Friedländer war im Mai im Alter von 103 Jahren gestorben. Die in Berlin geborene Überlebende des Konzentrationslagers Theresienstadt hatte sich zuvor jahrzehntelang für Aussöhnung und Menschenrechte und gegen Hass und Antisemitismus eingesetzt. (dpa/jW)
