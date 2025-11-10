Hamas-Kämpfer in Rafah lehnen Kapitulation ab

Tel Aviv/Ankara. Im Gebiet Rafah im Gazastreifen haben von Israel eingekesselte Hamas-Kämpfer am Sonntag erklärt, sich nicht ergeben zu wollen, und drohen mit einem Bruch der Waffenruhe. »Der Feind muss wissen, dass das Konzept der Kapitulation und der Übergabe im Wörterbuch der Al-Kassam-Brigaden nicht existiert«, teilte der bewaffnete Arm der Hamas mit. Die Organisation nahm die Vermittler in die Pflicht. Diese müssten eine Lösung finden, um die Fortsetzung der Waffenruhe zu gewährleisten und zu verhindern, dass Israel die Lage ausnutze, um weiter unschuldige Zivilisten im Gazastreifen anzugreifen. Am Donnerstag hatte die Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen erfahren, dass die Hamas-Kämpfer im Gegenzug für freies Geleit in andere Gebiete des Gazastreifens ihre Waffen niederlegen könnten. Ägyptische Vermittler hatten vorgeschlagen, dass die etwa 200 in Rafah verbliebenen Kämpfer ihre Waffen an Ägypten übergeben und Details über Tunnel preisgeben sollen. (Reuters/jW)