Gegenddarstellung: Dietmar Koschmieder

Gegenddarstellung: Dietmar KoschmiederVon Verlag und Redaktion
Dietmar Koschmieder wollte eigentlich Lehrer werden. Er wäre ein guter geworden. Doch dazu hat es nicht kommen sollen – der Beamtenlaufbahn eines jungen DKP-Mitglieds standen die bundesdeutschen Realitäten der 80er Jahre im Wege. Als Opfer der »Berufsverbote« musste er sich sein Recht auf ein Referendariat einklagen, Beugehaftandrohung gegen den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Späth inklusive. Dennoch, zur Übernahme in den Schuldienst sollte es nicht kommen.
Ob sich die BRD damit einen Gefallen getan hat? Der sogenannte Radikalenerlass hatte unter anderem zum Ziel, linke Lehrer zu verhindern, damit sie ihren Schülerinnen und Schülern nichts Falsches – also Richtiges – über die sozialen Verhältnisse, über Krieg und Frieden erzählen konnten. So machte Dietmar 1990 statt dessen ein Praktikum bei der Jungen Welt in Berlin. Im turbulenten letzten Jahr der DDR. Dass dies der Beginn seiner eigentlichen politischen Bestimmung werden sollte, war ihm wohl selbst nicht bewusst.
Fünf Jahre später – die frühere FDJ-Zeitung war privatisiert, zugrunde gewirtschaftet und eingestellt worden – ergriff Dietmar, damals Vorsitzender des Betriebsrats, die Initiative und übernahm mit Teilen der Belegschaft selbst das Blatt. So begann die von Freund wie Feind kaum für möglich gehaltene Geschichte einer seit nunmehr 30 Jahren in Eigenregie von der Genossenschaft LPG junge Welt eG herausgegebenen marxistischen Tageszeitung junge Welt. Die Zeitung, mit Dietmar als Geschäftsführer des Verlages 8. Mai, erreicht heute rund eine Viertelmillion Menschen am Tag. Die Moral von der Geschicht’: Berufsverbote lohnen nicht.
Dietmar wird diesen Donnerstag 70 Jahre alt, die junge Welt gäbe es ohne ihn nicht – nicht mehr, nicht mehr so, zumindest. In Dank und Anerkennung, lieber Dietmar, ad multos annos! Und: ¡Hasta la victoria siempre!
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ansichten
-
Bemühungen um Frieden sabotiertvom 06.11.2025
-
Wert der Wertevom 06.11.2025
-
In Feindschaft vereintvom 06.11.2025