Mindestens 132 Tote nach Razzia in Rio

IMAGO/Anadolu Agency Trauernde und Schaulustige versammelten sich um die Opfer der Razzia (Rio de Janeiro, 29.10.2025)

Rio de Janeiro. Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Drogenhändler in der brasilianischen Hauptstadt sind mindestens 132 Menschen getötet worden. Der Einsatz, bei dem die Verdächtigen auf einen bewaldeten Hang in den Hinterhalt einer Spezialeinheit gelockt worden seien, habe man länger als zwei Monate vorbereitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. »Die hohe Zahl der Todesopfer bei dieser Operation war zu erwarten, aber nicht erwünscht«, führte Victor Santos, Sicherheitschef des Bundesstaates Rio, auf einer Pressekonferenz aus. Unter den Toten seien vier Polizisten. Vor Dienstag hatte die tödlichste Razzia Rios 28 Menschen das Leben gekostet. Die Bewohner des Stadtteils Penha reihten über Nacht dutzende Leichen in der Mitte einer Hauptstraße aneinander. (Reuters/jW)