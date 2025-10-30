Russischer Diplomat: Ende des Krieges in der Ukraine binnen Jahresfrist möglich
Riad. Der Krieg in der Ukraine wird nach Einschätzung des russischen Diplomaten Kirill Dmitrijew binnen eines Jahres beendet sein. »Wir sind sicher, dass wir auf dem Weg zum Frieden sind, und als Friedensstifter müssen wir dafür sorgen, dass dies gelingt«, sagte Dmitrijew, Sondergesandter des russischen Präsidenten für wirtschaftliche Zusammenarbeit, bei einem Besuch in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad am Mittwoch. Dort nimmt Dmitrijew, der auch Chef des russischen Direktinvestitionsfonds ist, an einer Investorenkonferenz teil. Er äußerte sich nach seinen Treffen mit Vertretern der US-Regierung am Wochenende in den USA. Auf die Frage, ob Frieden in der Ukraine innerhalb eines Jahres möglich sei, antwortete Dmitrijew: »Ich glaube schon.« Während seines Aufenthalts in den USA erklärte er, Russland und die USA stünden kurz vor einer »diplomatischen Lösung« des Krieges. (Reuters/jW)
