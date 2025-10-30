Mali: Auswärtiges Amt ruft zur Ausreise auf

Michael Kappeler/dpa Straßenszene in Malis Hauptstadt Bamako (14.4.2023)

Bamako. Wegen der Zuspitzung der Lage in Mali ruft nun auch die Bundesregierung deutsche Staatsbürger zur dringenden Ausreise aus dem westafrikanischen Land auf. »Deutschen Staatsangehörigen wird empfohlen, Mali umgehend zu verlassen. Die Nutzung kommerzieller Flüge ab Bamako wird empfohlen. Vor Ausreisen über Land wird gewarnt«, hieß es am Mittwoch in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amts. Für Mali gilt eine Reisewarnung. Islamistische Milizen haben das westafrikanische Land seit Wochen weitgehend von Benzin- und Diesellieferungen abgeschnitten. Angriffe ereignen sich zunehmend im Süden nahe der Hauptstadt Bamako. Das Land ist durch die Blockade schwer unter Druck. Lebenshaltungskosten explodieren, die Stromversorgung ist kaum noch möglich. (dpa/jW)