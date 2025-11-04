Ex-Ausschusschef Faber wechselt zu Elbit
Berlin. Der frühere Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marcus Faber (FDP), hat seit 1. November einen Spitzenposten in einem israelischen Rüstungskonzern. Seit Sonnabend ist Faber Vizepräsident für »Political Affairs« bei Elbit Systems Deutschland. Darauf wies das Transparenzportal abgeordnetenwatch.de am Montag auf der Plattform X hin. Bei Elbit arbeite Faber eigenen Angaben zufolge »als Bindeglied zwischen dem politischen Berlin, Brüssel und dem Management« in Ulm. »Auf die Aufgabe freue ich mich«, schrieb er demnach. (jW)
