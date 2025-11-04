Reiche: Subvention für Industriestrom ab 2026
Berlin. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche geht davon aus, dass zum Januar 2026 ein Industriestrompreis eingeführt wird. Das hat die CDU-Politikerin bei einer Industriekonferenz mit dem Exekutivvizepräsidenten der EU-Kommission, Stéphane Séjourné, am Montag in Berlin angekündigt. Man befinde sich dazu in den letzten Zügen der Verhandlungen mit der Kommission, sagte Reiche. Der Industriestrompreis sei ein wichtiger Baustein für die staatliche Unterstützung der hiesigen Stahlbranche im Bestehen gegen Konkurrenten aus dem Ausland. Unternehmen mit besonders hohem Strombedarf will der Staat die Elektrizitätskosten damit anteilig subventionieren. (dpa/jW)
