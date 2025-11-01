Gipfel gegen Krise der Stahlindustrie

Berlin. Angesichts der Krise in der Branche lädt Bundeskanzler Friedrich Merz zu einem »Stahlgipfel« am 6. November ein. Wie ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin sagte, sollen daran unter anderem Lars Klingbeil (SPD), Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sowie Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) teilnehmen – daneben Vertreter der Branche sowie Ministerpräsidenten aus Ländern mit Stahlindustrie. Bei dem Treffen solle es um Themen wie Resilienz, Handelsbeziehungen und Energiepreise gehen, sagte der Sprecher. Ziel der Bundesregierung sei es, die heimische Stahlindustrie zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern. Die EU-Kommission hatte Anfang Oktober bereits Schutzmaßnahmen angekündigt. (dpa/jW)