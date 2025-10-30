Gegründet 1947 Donnerstag, 30. Oktober 2025, Nr. 252
Aus: Ausgabe vom 30.10.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Russland: Staatsfirmen dürfen Aktien kaufen

Moskau. Die russische Regierung will mit dem Geld von Staatskonzernen den heimischen Aktienmarkt stützen. Staatlichen Unternehmen wie dem Atomkonzern Rosatom oder der Bahn soll erlaubt werden, mit überschüssigen Barmitteln Aktien und Anleihen zu kaufen, wie das Finanzministerium am Mittwoch ankündigte. Der russische Leitindex reagierte auf die Ankündigung mit einem Kursplus von 1,2 Prozent. Seit dem Rückzug ausländischer Investoren nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wird der Aktienmarkt von Privatanlegern dominiert. Der Schritt könnte die Dominanz von professionellen Investoren wiederherstellen. (Reuters/jW)

