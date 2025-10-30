Gegründet 1947 Donnerstag, 30. Oktober 2025, Nr. 252
Aus: Ausgabe vom 30.10.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Saudischer Staatsfonds ändert Strategie

Riad. Saudi-Arabien bereitet einem Insider zufolge eine strategische Neuausrichtung seines fast eine Billion Dollar schweren Staatsfonds vor. Der Public Investment Fund (PIF) solle sich von kostspieligen Immobiliengigaprojekten wie der Zukunftsstadt »Neom« abwenden, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Dienstag zu Reuters. Ziel sei nun, nachhaltigere kurzfristige Erträge zu sichern. Der Fokus solle sich auf Bereiche wie Logistik, die Ausbeutung von Bodenschätzen, den religiösen Tourismus, Investitionen in künstliche Intelligenz und Rechenzentren verlagern. (Reuters/jW)

