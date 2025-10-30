Aus: Ausgabe vom 30.10.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Profite von Mercedes haben sich halbiert
Stuttgart. Der Gewinn von Mercedes-Benz ist in den ersten neun Monaten um die Hälfte zurückgegangen. Das Konzernergebnis sackte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50,3 Prozent von 7,80 Milliarden Euro auf 3,87 Milliarden Euro ab, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte. Als Gründe dafür führten die Schwaben unter anderem Zölle, geringere Absatzzahlen und Aufwendungen für Effizienzmaßnahmen an. Um die Profitabilität wieder zu steigern, hatte der Vorstand bereits im Februar ein Kürzungsprogramm angekündigt. (dpa/jW)
