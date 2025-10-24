Trump: Bei Annexion des Westjordanlands verliert Israel US-Unterstützung

Evan Vucci/AP/dpa Israels Annexionspläne stören Trumps ohnehin fragilen Friedensplan. Israels Präsident Izchak Herzog, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump am Ben Gurion International Airport (Jerusalem, 13.10.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump will Israel seine Unterstützung entziehen, sollte es das besetzte Westjordanland annektieren. In einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem US-Magazin Time sagte Trump auf eine entsprechende Frage: »Israel würde jegliche Unterstützung der Vereinigten Staaten verlieren, wenn das passieren würde.« Zugleich zeigte sich Trump überzeugt, dass Israel das Westjordanland nicht annektieren werde. »Es wird nicht passieren, weil ich den arabischen Ländern mein Wort gegeben habe. Und das können wir jetzt nicht tun. Wir haben große Unterstützung von den Arabern erhalten«, sagte Trump. Das Interview wurde laut Time am 15. Oktober geführt.

Auch US-Außenminister Marco Rubio warnte vor seiner Abreise nach Israel die Regierung vor einer Annexion des Westjordanlandes, nachdem das Parlament in Jerusalem am Mittwoch zugestimmt hatte, zwei entsprechende Gesetzentwürfe voranzubringen.

US-Vizepräsident James David Vance nannte die Parlamentsentscheidung am Donnerstag kurz vor seiner Abreise aus Israel »sehr dumm«. Er persönlich empfinde dies »als Beleidigung«. Vance bekräftigte: »Die Politik der Trump-Regierung sieht vor, dass das Westjordanland nicht von Israel annektiert wird. Das wird auch weiterhin unsere Politik sein.«

Der US-Präsident zeigte sich in dem Interview mit »Time« zudem überzeugt, dass Saudi-Arabien bis zum Ende des Jahres den sogenannten Abraham-Abkommen beitreten werde. Mit den Abkommen, die Trump während seiner ersten Amtszeit auf den Weg gebracht hatte, normalisierten unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko ihre Beziehungen zu Israel. (AFP/jW)