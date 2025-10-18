Gegründet 1947 Sa. / So., 18. / 19. Oktober 2025, Nr. 242
17.10.2025, 20:08:27 / Inland

Bericht: Rund 4.000 Mercedes-Beschäftigte kommen Kündigung zuvor

Marijan Murat/dpa

Frankfurt am Main. Rund 4.000 Beschäftigte haben den Autobauer Mercedes-Benz offenbar bereits im Rahmen eines Abfindungsprogramms verlassen. Das Programm laufe damit über den Erwartungen des Unternehmens, wie das Handelsblatt am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise berichtete. Insgesamt hätten rund 40.000 Angestellte aus Bereichen außerhalb der Produktion ein Angebot erhalten, gegen Abfindung zu gehen. Der Konzern will mit dem Schritt bis 2027 die Personalausgaben um rund eine Milliarde Euro senken. Mercedes-Benz wollte die Zahl auf Anfrage nicht kommentieren. (Reuters/jW)

