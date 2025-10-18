Bericht: Rund 4.000 Mercedes-Beschäftigte kommen Kündigung zuvor
Frankfurt am Main. Rund 4.000 Beschäftigte haben den Autobauer Mercedes-Benz offenbar bereits im Rahmen eines Abfindungsprogramms verlassen. Das Programm laufe damit über den Erwartungen des Unternehmens, wie das Handelsblatt am Freitag unter Berufung auf Konzernkreise berichtete. Insgesamt hätten rund 40.000 Angestellte aus Bereichen außerhalb der Produktion ein Angebot erhalten, gegen Abfindung zu gehen. Der Konzern will mit dem Schritt bis 2027 die Personalausgaben um rund eine Milliarde Euro senken. Mercedes-Benz wollte die Zahl auf Anfrage nicht kommentieren. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Das falsche Primatvom 18.10.2025
-
Appell für Aufklärungvom 18.10.2025
-
Schröder sagt ausvom 18.10.2025
-
Aus dem Mund des Merzvom 18.10.2025
-
Diagnose Sanktionitisvom 18.10.2025
-
Bildungstrend weist nach untenvom 18.10.2025
-
»Es gab keine Hilfeleistungen für uns«vom 18.10.2025