Aus: Ausgabe vom 22.10.2025, Seite 5 / Inland
Weinernte: niedrigster Stand seit 2010
Bodenheim. Die Weinernte in der BRD wird in diesem Herbst wohl so gering ausfallen wie seit einigen Jahren nicht. Laut den endgültigen Schätzungen aus allen 13 Weinbaugebieten werden in diesem Jahr nur 7,3 Millionen Hektoliter Weinmost erwartet, wie das Deutsche Weininstitut am Dienstag mitteilte. Das wäre die niedrigste Menge seit 2010, als 7,1 Millionen Hektoliter geerntet worden waren. Die Anbaugebiete Rheinhessen, Pfalz, Baden und Württemberg verzeichneten die größten Rückgänge. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
