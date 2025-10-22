Rezession: Leiharbeiter-firmen unter Druck

Neuss. Die Zeitarbeitsbranche sieht angesichts der Wirtschaftslage in Deutschland schweren Zeiten entgegen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform, wie dpa am Dienstag berichtete. »Die Industrie als einer der Hauptkunden der Zeitarbeit steckt im Krisenmodus und reduziert den Personalbestand. Das trifft die Personaldienstleister unmittelbar«, so Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung. Zunächst werde bevorzugt externes Personal wie Leiharbeiter entlassen, weniger die Stammbelegschaft. Die Branche gehöre deshalb zu den Verlierern der Rezession und stehe stark unter Druck. (dpa/jW)