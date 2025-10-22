Bericht: Wohl höhere Steuereinnahmen
Berlin. Die BRD kann einem Bericht des Handelsblatts zufolge in den kommenden Jahren auf deutlich höhere Steuereinnahmen zählen. So könnten Bund, Länder und Kommunen von 2025 bis 2029 insgesamt um die 100 Milliarden Euro mehr zur Verfügung haben, als noch bei der Steuerschätzung im Mai prognostiziert, berichtete die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Die endgültigen Zahlen werden am Donnerstag von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) vorgestellt. In der Vergangenheit gab es immer wieder große Unterschiede zwischen den finalen Zahlen und denen, die im Vorfeld gehandelt wurden. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
