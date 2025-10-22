AfD-Jugend: Viele Demonstranten erwartet
Gießen. Die hessische Polizei bereitet sich intensiv auf einen Großeinsatz rund um die für Ende November in Gießen geplante Gründungsversammlung einer neuen AfD-Jugendorganisation vor. Bislang seien der Stadt insgesamt fünf Demonstrationen gegen das Treffen angezeigt worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mit. Die Veranstalter rechnen demnach mit mehr als 10.000 Teilnehmern. Verifizierte Zahlen, wie viele Menschen tatsächlich an den Protesten teilnehmen werden, lägen aktuell aber nicht vor. Im Polizeipräsidium Mittelhessen wurde demnach ein Vorbereitungsstab eingerichtet. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
