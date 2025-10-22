Chipmangel: VW will Produktion drosseln
Berlin. Wegen ausfallender Lieferungen von Computerchips des Anbieters Nexperia will Volkswagen einem Zeitungsbericht zufolge die Produktion im Wolfsburger Stammwerk herunterfahren. Davon betroffen sei unter anderem das Modell »Golf«, schrieb Bild am Dienstag unter Berufung auf Brancheninsider. Der Autobauer betonte jedoch auf Anfrage, die Aussetzung der Fertigung bei »Golf« und »Tiguan« sei geplant gewesen und stehe nicht im Zusammenhang mit dem Fall Nexperia. Die niederländische Regierung hatte unlängst die Kontrolle bei Nexperia übernommen, um den Transfer wichtiger Technologien an den chinesischen Mutterkonzern Wingtech zu verhindern. Zuvor hatte die Regierung in Beijing den Export bestimmter Teile von Nexperia-Chips verboten. Diese Halbleiter werden meist in Europa produziert, aber in der Volksrepublik weiterverarbeitet und verpackt. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
