Erklärung zum Gazakrieg in Scharm El-Scheich unterzeichnet

Michael Kappeler/dpa Donald Trump und seine Gehilfen am Montag in Scharm El-Scheich

Kairo. Die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen ist von den Vermittlerstaaten bei einer Zeremonie in Ägypten am Montag abend formell besiegelt worden. Die Staatschefs der USA, Ägyptens, Katars und der Türkei unterzeichneten in Scharm El-Scheich eine gemeinsame Erklärung, mit der nach ägyptischer Darstellung die Waffenruhe gefestigt werden soll.

Bei der Unterzeichnung saßen Donald Trump, Tamim bin Hamad Al-Thani, Abdel Fattah Al-Sisi und Recep Tayyip Erdoğan in einem Saal mit weiteren Staats- und Regierungschefs hinter ihnen. Darunter waren unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Jordaniens König Abdullah II. Das Papier lege »eine ganze Reihe von Regeln und Bestimmungen« fest und sei »sehr umfassend«, behauptete Trump. Er inszenierte sich bei dem Gipfel als Friedensstifter. Der genaue Inhalt der Erklärung wurde zunächst nicht bekannt.

Am Montag nachmittag hatte die Hamas dem Roten Kreuz im Gazastreifen auch vier Särge mit den sterblichen Überresten toter Geiseln übergeben. Das teilte die israelische Armee mit. (dpa/jW)