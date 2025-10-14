Inflation steigt im September auf 2,4 Prozent
Wiesbaden. Steigende Preise für Dienstleistungen und Lebensmittel haben die Teuerung in Deutschland im September nach oben getrieben. Mit 2,4 Prozent errechnete das Statistische Bundesamt die höchste Inflationsrate im laufenden Jahr. An diesem Dienstag veröffentlicht die Wiesbadener Behörde Details zur Entwicklung der Verbraucherpreise im vergangenen Monat.
Den vorläufigen Angaben zufolge mussten Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande für Nahrungsmittel im September 2,1 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Dienstleistungen wie Kfz-Versicherungen sowie Tickets für Busse und Bahnen verteuerten sich um 3,4 Prozent. Energie war im September zwar günstiger als im Vorjahresmonat, der Preisunterschied war aber nicht mehr so deutlich wie in den Monaten zuvor. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
