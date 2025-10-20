Graswurzelrevolution

Im Oktoberheft der Graswurzelrevolution schreiben Irene Thesing und Hanna Poddig über »die Nebenwirkungen der Normalisierung von KI-generierten Texten und Inhalten«. Joseph Steinbeiß beleuchtet den »paradoxen Umgang« mit generativer KI an deutschen Universitäten. Der anfängliche »Schock«, vor allem in den Geisteswissenschaften, sei »abgeklungen«: »Wohl auch deshalb, weil sich inzwischen herausgestellt hat, dass viele der düsteren Szenarien kaum mehr waren als geschickt lancierte Negativwerbung der Digitalindustrie«. Nun könne es trotz des eingeforderten »kritischen Umgangs mit KI« vielfach »gar nicht schnell genug gehen mit dem Einbau generativer KI in den Studienalltag«. (jW)

Arbeiterpolitik

Die neue Ausgabe der Arbeiterpolitik enthält Beiträge zur gewerkschaftlichen Friedenskonferenz in Salzgitter, zur politischen Lage in den USA und zur Frage der antimilitaristischen Gegenmacht in Betrieben und Gewerkschaften. (jW)

SoZ

Im Oktoberheft der SoZ schreibt Stephan Kimmerle über die Kandidatur von Zohran Mamdani für das Bürgermeisteramt in New York. Shir Hever weist darauf hin, dass die regierungskritischen Demonstrationen in Israel »sich nicht gegen den Völkermord« richten. Es handele sich um »patriotische Demonstrationen mit israelischen Fahnen, auf denen die Entmenschlichung der Palästinenser als selbstverständlich hingenommen wird«. Wilhelm Langthaler schreibt über die bedrohte österreichische Neutralität. Die herrschende Klasse betreibe seit den 90er Jahren systematisch die Annäherung an die NATO; dennoch sei die Neutralität in der Bevölkerung verankert, und im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern habe der Krieg in der Ukraine »die Zustimmungswerte zur Neutralität noch weiter erhöht«. (jW)

