Aus: Ausgabe vom 18.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit

Blume fliegt bei Porsche, für VW reicht’s

Stuttgart. Der Manager Oliver Blume soll als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst werden. Das Präsidium des Aufsichtsrats habe den Aufsichtsratsvorsitzenden beauftragt, Gespräche mit ihm über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen, teilte das Unternehmen in Stuttgart am Freitag mit. Ein möglicher Zeitpunkt wurde nicht genannt. Blume bleibe weiterhin VW-Chef, hieß es. Aktionärsvertreter sahen Blumes Doppelrolle seit langem kritisch. (dpa/jW)

