Riesiges Bauprojekt in Saudi-Arabien

Mekka. In Saudi-Arabien soll neben der für Muslime heiligsten Stätte in Mekka ein riesiger Komplex entstehen und Infrastruktur schaffen für Wohnen, Tourismus, Geschäfte und Kultur. Das Bauprojekt »King Salman Gate« kündigte der Kronprinz und absolutistische Herrscher Mohammed bin Salman am Mittwoch an. Es soll eine Fläche von rund zwölf Quadratkilometern umfassen. Geplant sind 50.000 Wohneinheiten, 16.000 Hotelzimmer und 900.000 Gebetsplätze in Innen- und Außenbereichen. (dpa/jW)