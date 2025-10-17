Aus: Ausgabe vom 17.10.2025, Seite 9 / Kapital & Arbeit
Riesiges Bauprojekt in Saudi-Arabien
Mekka. In Saudi-Arabien soll neben der für Muslime heiligsten Stätte in Mekka ein riesiger Komplex entstehen und Infrastruktur schaffen für Wohnen, Tourismus, Geschäfte und Kultur. Das Bauprojekt »King Salman Gate« kündigte der Kronprinz und absolutistische Herrscher Mohammed bin Salman am Mittwoch an. Es soll eine Fläche von rund zwölf Quadratkilometern umfassen. Geplant sind 50.000 Wohneinheiten, 16.000 Hotelzimmer und 900.000 Gebetsplätze in Innen- und Außenbereichen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Krieg als »Win-win-Situation«vom 17.10.2025
-
Gezielter Griff in den Marktvom 17.10.2025
-
Protest gegen Belgiens Regierungvom 17.10.2025
-
Generalstreik gegen Genozidvom 17.10.2025