Nestlé-Kahlschlag lässt Anleger jubeln

Zürich. Der neue Nestlé-Chef Philipp Navratil will den kriselnden Schweizer Nahrungsmittelriesen mit Personalabbau sanieren. Bis Ende 2027 streicht der Hersteller von Nespresso, Maggi und Kitkat rund 16.000 Stellen. Dies entspricht knapp sechs Prozent der Gesamtbelegschaft von rund 277.000 Personen. Kürzungsziel des Managers bis Ende 2027 sind drei Milliarden Schweizer Franken. »Der Personalabbau betrifft in den nächsten zwei Jahren alle Märkte und alle Funktionen weltweit, einschließlich der Nestlé-Zentrale«, erklärte Navratil am Donnerstag. An der Börse schossen daraufhin die Nestlé-Titel um fast acht Prozent nach oben. (Reuters/jW)