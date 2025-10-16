Aus: Ausgabe vom 16.10.2025, Seite 7 / Ausland
Kenia: Oppositionsführer Odinga tot
Nairobi. Der kenianische Oppositionsführer Raila Odinga ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren in Indien, wo er sich seit einigen Tagen in Behandlung befunden hatte. Kommentatoren in Sondersendungen kenianischer Fernsehsender sprachen vom »Ende einer Ära«. Odinga, Führer der »Orangen Demokratischen Bewegung« (ODM), hatte sich fünfmal vergeblich um das Präsidentenamt beworben und galt als eine Art »Volkstribun«. (dpa/jW)
