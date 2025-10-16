Ungarn: Anzeige wegen Spionage gegen Orbán
Brüssel. Weil er Viktor Orbán eines Spähangriffs verdächtigt, geht der deutsche EU-Abgeordnete Daniel Freund (Grüne) gerichtlich gegen Ungarns Premier vor. Gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) erstattete Freund Strafanzeige, wie dpa am Mittwoch meldete. Eingereicht worden sei die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Krefeld sowie Cybercrimeanlaufstellen in Köln und Düsseldorf. Demnach hätten Angreifer vergangenes Jahr versucht, eine Spionagesoftware auf Freunds Handy zu installieren. Freund hat Orbán wiederholt Korruption und mangelnde Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen. Vergangene Woche war gemeldet worden, dass Brüssel Ungarn umfangreiche Spionage in den EU-Institutionen vorwirft. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
