Iran: Kein Austritt aus Atomvertrag

Teheran. Der Iran plant nach Angaben seines Atomchefs vorerst keinen Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag (NPT). »Das Thema steht derzeit nicht zur Debatte«, sagte Vizepräsident Mohammad Eslami, zugleich Chef der iranischen Atombehörde, am Dienstag in Teheran. Der NPT-Vertrag verbietet Ländern ohne Nukleararsenal, an atomare Waffen zu gelangen. Allerdings bleibe die Entscheidung des Parlaments, die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien auszusetzen, weiter in Kraft. (dpa/jW)