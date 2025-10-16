Gegründet 1947 Donnerstag, 16. Oktober 2025, Nr. 240
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.10.2025, Seite 5 / Inland

Luftfahrtamt: Piloten verlangen Auskunft

Frankfurt am Main. Im Streit um lange Bearbeitungszeiten für flugmedizinische Gutachten wollen Piloten das Luftfahrtbundesamt zu Auskünften zwingen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat nach eigenen Angaben einen umfassenden Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Ziel sei es, mehr Klarheit über Abläufe, Bearbeitungszeiten und Entscheidungsgrundlagen der Behörde zu schaffen. Zuvor hat eine Umfrage mit 343 Piloten große Unzufriedenheit gezeigt, wenn es um behördliche Entscheidungen zu ihrer Flugtauglichkeit geht. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.