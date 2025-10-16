Gegründet 1947 Donnerstag, 16. Oktober 2025, Nr. 240
Aus: Ausgabe vom 16.10.2025, Seite 5 / Inland

Ryanair kürzt Angebot in Deutschland erneut

Berlin. Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht das Angebot in Deutschland weiter zusammen und will damit auch Druck auf die Bundesregierung ausüben. Die Airline wird im Winterflugplan in Deutschland rund zehn Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant. Wie Marketingchef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800.000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen. (dpa/jW)

