Aus: Ausgabe vom 16.10.2025, Seite 5 / Inland
Ryanair kürzt Angebot in Deutschland erneut
Berlin. Die irische Fluggesellschaft Ryanair streicht das Angebot in Deutschland weiter zusammen und will damit auch Druck auf die Bundesregierung ausüben. Die Airline wird im Winterflugplan in Deutschland rund zehn Prozent weniger Sitzplätze anbieten als zunächst geplant. Wie Marketingchef Dara Brady in Berlin erklärte, werden 800.000 Sitzplätze und 24 Strecken aus dem geplanten Angebot gestrichen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Scheinkampf um den Wehrdienstvom 16.10.2025
-
Die Rechtsaußenoptionvom 16.10.2025
-
»Eurofighter«-Bau angekurbeltvom 16.10.2025
-
Staatsknete für den »Elbtower«?vom 16.10.2025
-
»Auf die Höfe darf nicht noch mehr Bürokratie zukommen«vom 16.10.2025