Bundeskabinett beschließt Aktivrente

Berlin. Beschäftigte im Rentenalter sollen ab kommendem Jahr bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazuverdienen können. Dafür beschloss das Bundeskabinett in Berlin die Aktivrente. Koalitionspolitiker und -politikerinnen lobten das gemeinsame »schwarz-rote« Projekt als Stärkung für Beschäftigte und Arbeitsmarkt. Gewerkschaften und Opposition kritisierten, es seien teure Steuergeschenke für die Klientel der Regierungsparteien. Wirtschaftsforscher gehen von einer nur überschaubaren Wirkung der Aktivrente aus. Für Selbständige und Beamte ist die Aktivrente nicht vorgesehen. Das Gesetz wird nun in Bundestag und Bundesrat beraten. (dpa/jW)