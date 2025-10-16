Nord Stream 2: Zertifizierung möglich

Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium hält offenbar eine Weiterführung des Zertifizierungsverfahrens für das Pipelineprojekt Nord Stream 2 für prinzipiell möglich. »Grundsätzlich kann eine Wiederaufnahme des ruhenden Verfahrens aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums mittelfristig nicht ausgeschlossen werden«, heißt es demnach in einer Antwort des Ministeriums an die Deutsche Umwelthilfe, aus der am Mittwoch der Tagesspiegel zitierte. Eine Zertifizierung ist die rechtliche Voraussetzung für eine Inbetriebnahme. Das Zertifizierungsverfahren war am 16. November 2021 vorläufig ausgesetzt worden. Die EU hat in ihrem 18. Sanktionspaket gegen Russland am 18. Juli 2025 ein vollständiges »Transaktionsverbot« für Nord Stream 2 verhängt, um eine künftige Nutzung auszuschließen. (AFP/jW)