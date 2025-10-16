Nord Stream 2: Zertifizierung möglich
Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium hält offenbar eine Weiterführung des Zertifizierungsverfahrens für das Pipelineprojekt Nord Stream 2 für prinzipiell möglich. »Grundsätzlich kann eine Wiederaufnahme des ruhenden Verfahrens aus Sicht des Bundeswirtschaftsministeriums mittelfristig nicht ausgeschlossen werden«, heißt es demnach in einer Antwort des Ministeriums an die Deutsche Umwelthilfe, aus der am Mittwoch der Tagesspiegel zitierte. Eine Zertifizierung ist die rechtliche Voraussetzung für eine Inbetriebnahme. Das Zertifizierungsverfahren war am 16. November 2021 vorläufig ausgesetzt worden. Die EU hat in ihrem 18. Sanktionspaket gegen Russland am 18. Juli 2025 ein vollständiges »Transaktionsverbot« für Nord Stream 2 verhängt, um eine künftige Nutzung auszuschließen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Scheinkampf um den Wehrdienstvom 16.10.2025
-
Die Rechtsaußenoptionvom 16.10.2025
-
»Eurofighter«-Bau angekurbeltvom 16.10.2025
-
Staatsknete für den »Elbtower«?vom 16.10.2025
-
»Auf die Höfe darf nicht noch mehr Bürokratie zukommen«vom 16.10.2025