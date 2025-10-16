Bundestag: Weniger Petitionen eingereicht

Berlin. Deutlich weniger Bürgerinnen und Bürger haben sich im vergangenen Jahr mit einem Anliegen an den Bundestag gewandt. Den Petitionsausschuss erreichten 9.260 Zuschriften, wie aus dem am Mittwoch vorgestellten neuen Jahresbericht hervorgeht. Das waren 2.150 Eingaben weniger als im Vorjahr. Auch die Zahl der sogenannten Mitzeichnungen, also Unterstützungen von Petitionen, sank deutlich. 2024 wurden knapp 723.000 Unterschriften registriert; 2023 waren es mehr als doppelt so viele. Zwei Drittel der Zuschriften waren demnach Einzelfalleingaben, ein Drittel kam von Verbänden. (dpa/jW)