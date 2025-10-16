Bundestag: Weniger Petitionen eingereicht
Berlin. Deutlich weniger Bürgerinnen und Bürger haben sich im vergangenen Jahr mit einem Anliegen an den Bundestag gewandt. Den Petitionsausschuss erreichten 9.260 Zuschriften, wie aus dem am Mittwoch vorgestellten neuen Jahresbericht hervorgeht. Das waren 2.150 Eingaben weniger als im Vorjahr. Auch die Zahl der sogenannten Mitzeichnungen, also Unterstützungen von Petitionen, sank deutlich. 2024 wurden knapp 723.000 Unterschriften registriert; 2023 waren es mehr als doppelt so viele. Zwei Drittel der Zuschriften waren demnach Einzelfalleingaben, ein Drittel kam von Verbänden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Scheinkampf um den Wehrdienstvom 16.10.2025
-
Die Rechtsaußenoptionvom 16.10.2025
-
»Eurofighter«-Bau angekurbeltvom 16.10.2025
-
Staatsknete für den »Elbtower«?vom 16.10.2025
-
»Auf die Höfe darf nicht noch mehr Bürokratie zukommen«vom 16.10.2025