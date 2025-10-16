Benko: Zwei Jahre Haft für Immobilienspekulant

Innsbruck. Der österreichische Immobilienspekulant René Benko ist wegen Schädigung seiner Gläubiger zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der 48 Jahre alte Exmilliardär habe durch eine Schenkung in Höhe von 300.000 Euro an seine Mutter Vermögen beiseite geschafft, urteilte ein Schöffensenat des Landesgerichts Innsbruck. Im Fall einer Mietkostenvorauszahlung von 360.000 Euro wurde Benko freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. In dem Fall musste sich Benko wegen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer verantworten. Die Anklage ist nur ein Strang von insgesamt 14 Betrugsverfahren. (dpa/jW)