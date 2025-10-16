Auslieferungen im Fall Nord Stream

Warschau. Drei Jahre nach dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee soll am Freitag ein polnisches Gericht entscheiden, ob ein in U-Haft sitzender ukrainischer Verdächtiger an Deutschland ausgeliefert wird. Das bestätigte sein Anwalt am Mittwoch gegenüber der dpa. Der von Deutschland mit europäischem Haftbefehl gesuchte Ukrainer Wolodimir S. war vergangene Woche in Pruszków bei Warschau festgenommen worden. In Italien wollte ein Berufungsgericht in Rom schon am Mittwoch über einen ähnlichen Fall entscheiden. Bis jW-Redaktionsschluss lag aber noch kein Urteil vor. (dpa/jW)