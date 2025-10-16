Gefechte zwischen Afghanistan und Pakistan
Islamabad. Die Gefechte an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan halten an: Am Mittwoch morgen gab es nach Angaben Kabuls und des pakistanischen Militärs Schusswechsel in den Grenzprovinzen Kandahar und Balutschistan. Demnach sollen bei pakistanischen Angriffen im südafghanischen Kandahar mindestens zwölf Zivilisten getötet und Dutzende verletzt worden sein. Die Kämpfe hatten in der vergangenen Woche begonnen, als die pakistanische Armee angebliche Stellungen der Gruppe »Pakistanische Taliban« in dem Nachbarland angriff, dem sie vorwirft, die Dschihadisten zu unterstützen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
