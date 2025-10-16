Gegründet 1947 Donnerstag, 16. Oktober 2025, Nr. 240
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.10.2025, Seite 2 / Ausland

Gefechte zwischen Afghanistan und Pakistan

Islamabad. Die Gefechte an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan halten an: Am Mittwoch morgen gab es nach Angaben Kabuls und des pakistanischen Militärs Schusswechsel in den Grenzprovinzen Kandahar und Balutschistan. Demnach sollen bei pakistanischen Angriffen im südafghanischen Kandahar mindestens zwölf Zivilisten getötet und Dutzende verletzt worden sein. Die Kämpfe hatten in der vergangenen Woche begonnen, als die pakistanische Armee angebliche Stellungen der Gruppe »Pakistanische Taliban« in dem Nachbarland angriff, dem sie vorwirft, die Dschihadisten zu unterstützen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Ausland