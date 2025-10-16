Pistorius schickt Kampfjets nach Polen

Brüssel. Die BRD werde künftig »noch aktiver und noch präsenter und sichtbarer« an der Ostgrenze der NATO sein, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch am Rande einer NATO-Konferenz in Brüssel. Die Bundeswehr werde zusätzlich zu den bisherigen Truppen »mehrere ›Eurofighter‹« zur Luftraumüberwachung an die »Ostflanke« der Kriegsallianz entsenden. Mit Patrouillenflügen sollen die Kampfflugzeuge »zum Schutz der Ostflanke« beitragen.

Konkrete Angaben darüber, wie viele zusätzliche deutsche Kampfjets hierfür bereitgestellt werden sollen, machte Pistorius zunächst nicht. Die Bundeswehr hatte nach dem – laut russischen Angaben unabsichtlichen – Eindringen von mehreren russischen Drohnen in den polnischen Luftraum im September bereits die Zahl ihrer »Eurofighter« für die Überwachung des Luftraums von zwei auf vier erhöht. (AFP/jW)