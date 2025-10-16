Syrien respektiert Abkommen mit Russland

Moskau. Der neue syrische Präsident Ahmed Al-Scharaa hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin zugesichert, alle bisherigen Abkommen zwischen den beiden Ländern einzuhalten. Mit dieser Äußerung bei seinem Antrittsbesuch in Moskau am Mittwoch signalisierte Scharaa, dass die Zukunft der beiden russischen Militärstützpunkte in Syrien gesichert ist. Scharaa, der Ende vergangenen Jahres den russischen Verbündeten Baschar Al-Assad gestürzt hatte, war früher Al-Qaida-Kommandant. »Es gibt bilaterale Beziehungen und gemeinsame Interessen, die uns mit Russland verbinden, und wir respektieren alle getroffenen Vereinbarungen«, sagte Scharaa seinem Amtskollegen. Im Vorfeld war gemeldet worden, dass Scharaa bei dieser Gelegenheit auch die Auslieferung Assads fordern wollte, der im russischen Exil leben soll. Davon wurde aber nichts bekannt. (Reuters/jW)