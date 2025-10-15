Iran: Kein Vertrauen in Friedensaufruf Trumps

Teheran. Friedensappelle Donald Trumps gegenüber Iran widersprechen aus Sicht Teherans dem tatsächlichen Handeln der USA, die noch im Juni Iran bombardiert hatten. »Der Wunsch des US-Präsidenten nach Frieden steht im Gegensatz zum feindseligen und kriminellen Verhalten der USA gegenüber dem iranischen Volk«, erklärte das Außenministerium in Teheran am Montag. Kurz zuvor hatte Trump anlässlich der Waffenruhe zwischen Israel und Hamas im israelischen Parlament zu einem Friedensvertrag auch mit Iran aufgerufen. Es wäre »großartig«, sagte der US-Präsident: »Wir sind bereit, wenn ihr es seid.« (AFP/jW)